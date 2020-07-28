Божин в ближайшее время подпишет контракт с "Крыльями Советов". Соглашение будет рассчитано на два года.
Текущий контракт 25-летнего защитника с "Торпедо" истекает этим летом, поэтому самарскому клубу игрок достанется бесплатно.
В прошедшем сезоне ФНЛ Божин в составе "Торпедо" провел 25 матчей и забил 4 мяча.
"Крылья Советов" новый сезон начнут в ФНЛ.
Источник: "Чемпионат"
"Крылья Советов" подпишут контракт с Божиным
Защитник "Торпедо" Сергей Божин сменит клуб.
Фото: ФК "Торпедо"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!