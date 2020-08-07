Клубу "Красный" присуждено техническое поражение в Кубке России из-за коронавируса

Футбольному клубу "Красный" присудили техническое поражение за неявку на матч 1/256 финала Кубка России против "Луки-Энергии".

Фото: ФК "Красный"

Об этом сообщает пресс-служба РФС в телеграм-канале.



Техническое поражение клубу из Смоленской области засчитано за неявку на матч без уважительной причины.



Ранее сообщалось, что клуб не соблюдал требования санитарного регламента по обеспечению эпидемиологической безопасности при проведении матчей. "Красный" не был допущен даже на стадион из-за отсутствия результатов тестов на коронавирус.



"Луки-Энергия" в 1/128 финала Кубка России сыграет против "Долгопрудного".