"Крылья Советов" заинтересованы в подписании форварда "Торпедо" Сергеева

Нападающий "Торпедо" Иван Сергеев может сменить клуб.
Фото: ФК "Торпедо"
"Крылья Советов" заинтересованы в приобретении 25-летнего форварда. В то же время "Торпедо" не понимает, с кем вести переговоры после смены руководства самарского клуба, сообщает журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале.

В минувшем сезоне ФНЛ Сергеев в составе "Торпедо" провел 27 матчей и забил 14 мячей.

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Теги: Сергеев Торпедо Крылья Советов
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