Тренер "Чертаново" - о Пиняеве: надеюсь, что он вырастет в хорошего игрока

Тренер "Чертаново" Андрей Дмитриев прокомментировал игру 15-летнего нападающего команды Сергея Пиняева.

Фото: инстаграм Пиняева

- Игрок имеет хорошие перспективы. Мы много работали, надеюсь, что он вырастет в хорошего игрока, - сказал Дмитриев на пресс-конференции после матча "Иртыш" - "Чертаново".



В матче 3-го тура ФНЛ Пиняев вышел на замену на 64-ой минуте. Спустя несколько минут он сделал счёт 2:0 в пользу своей команды.



Отметим, что в первых двух турах ФНЛ 15-летний Пиняев также выходил на замену и успел сделать 2 результативные передачи.