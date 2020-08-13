"Автозаводцы" вели в матче с минимальным счетом, однако пропустили на 86-й минуте. Таким образом, "Торпедо" набрало лишь одно очко.
- У нас хромает реализация, к сожалению. Будем надеяться, что мы её исправим. В футболе всё-таки побеждают упёртые и настойчивые команды. А "тряпочные" команды он (футбол) наказывает, - цитирует Игнашевича пресс-служба клуба.
После 3-х туров ФНЛ "Торпедо" набрало два очка. В турнирной таблице подопечные Сергея Игнашевича идут в зоне вылета. Следующую игру "автозаводцы" проведут на выезде с "Краснодаром-2".
Игнашевич: в футболе побеждают упёртые и настойчивые команды, а "тряпочные" - он наказывает
Главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич подвел итоги матча 3-го тура ФНЛ с "Акроном".
Фото: Sportbox
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