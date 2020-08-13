- Я посадил его напротив себя в Турции: "Денис, ты заработал себе имя: Федун назвал тебя русским Месси. Надо каждый день доказывать, что ты соответствуешь такому сравнению". Денис-то, услышав такое от Федуна, решил, что может дурака валять. Такое всегда наказывается.
Он хороший парень, талант, но лентяйство в футболе не прокатывает. Денису даны от природы техника, резкость (когда он в хорошей форме, не толстый), но этого мало - надо пахать, - цитирует Липко Матч ТВ.
25-летний Денис Давыдов - воспитанник московского "Спартака" и футбольного клуба "Москва". С мая 2019 по апрель 2020 выступал в составе софийского ЦСКА. Также играл за юрмальский "Спартак" и "Нижний Новгород".
После расторжения контракта с софийским клубом Давыдов долгое время не мог вернуться в Россию. Футболист в социальных сетях отмечал, что в Болгарии на тот момент остались без возможности вернуться домой 68 россиян.
В июне Давыдов находился на просмотре в ярославском "Шиннике", однако контракт с клубом так и не подписал. Сейчас форвард - свободный агент.
Экс-спортивный директор "Нижнего Новгорода": Федун назвал Давыдова русским Месси, и он решил, что может дурака валять
Экс-спортивный директор "Нижнего Новгорода" Александр Липко поделился мнением о бывшем нападающем команды Денисе Давыдове, который также выступал за "Спартак".
Фото: СЭ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!