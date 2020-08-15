У полузащитника "Енисея" диагностирован перелом лицевой кости

Полузащитник "Енисея" Олег Ланин в матче 3-го тура первенства ФНЛ с "Нефтехимиком" получил перелом лицевой кости.Футболист пропустит ближайшие игры команды.Ранее из строя выбыл защитник красноярского клуба Артем Абрамов, у которого диагностировали перелом кости на ноге."Енисей" имеет в активе 6 очков и занимает 7-е место в таблице.