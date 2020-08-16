"Оренбург" на своем поле принимал "Текстильщик". Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Оба мяча были забиты в компенсированное время.
В параллельном матче "Спартак-2" с таким же счетом обыграл "Акрон". Единственный мяч на 48-й минуте забил Степан Оганесян.
ФНЛ. 4-й тур
Оренбург" - "Текстильщик" - 1:1
Голы: Козлов, 90+1, Аппаев, 90+5.
"Спартак-2" - "Акрон" - 1:0
Гол: Оганесян, 48.
"Оренбург" упустил победу в матче с "Текстильщиком", "Спартак-2" победил "Акрон"
Завершились два матча 4-го тура ФНЛ.
Фото: ФК "Оренбург"
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