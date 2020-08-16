"Велес" на своем поле принимал "Факел". Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. оба мяча команды забили в начале первого тайма.
ФНЛ. 4-й тур
"Велес" - "Факел" - 1:1
Голы: Гаракоев, 13 - Дмитриев, 12.
В параллельном матче "Нижний Новгород" на своем поле проиграл "Нефтехимику" - 0:1.
"Нижний Новгород" - "Нефтехимик" - 0:1
Гол: Потапов, 49.
"Велес" и "Факел" поделили очки, "Нижний Новгород" проиграл "Нефтехимику"
Сыграны два матча 4-го тура ФНЛ.
Фото: ФК "Нефтехимик"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!