"Велес" и "Факел" поделили очки, "Нижний Новгород" проиграл "Нефтехимику"

Сыграны два матча 4-го тура ФНЛ.

Фото: ФК "Нефтехимик"

"Велес" на своем поле принимал "Факел". Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. оба мяча команды забили в начале первого тайма.



ФНЛ. 4-й тур



"Велес" - "Факел" - 1:1



Голы: Гаракоев, 13 - Дмитриев, 12.



В параллельном матче "Нижний Новгород" на своем поле проиграл "Нефтехимику" - 0:1.



"Нижний Новгород" - "Нефтехимик" - 0:1



Гол: Потапов, 49.