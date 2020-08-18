РФС проводит расследование в отношении матча ПФЛ. Один футболист пойман на тотализаторе

РФС заподозрил договорной характер в матче Профессиональной Футбольной Лиги.

Матч "Знамя Труда" - "Коломна" прошел в прошлом сезоне и завершился победой хозяев 2:0.



Предполагается, что игра могла носить характер договорной. РФС заинтересовал один из эпизодов, когда два футболиста "Коломны" упали перед нападающим "Знамени Труда". 21-летний футболист Ефим Бойцов играл на тотализаторе и ставил в том числе на этот матч. Игрок подтвердил, что делал ставки, но отрицает, что игра могла быть договорной.



Источник: "РБ-Спорт"