Ранее Шишкин раскритиковал руководство столичного клуба. Футболист остался недоволен выплаченными бонусами. Также он критиковал главного тренера москвичей Сергея Игнашевича.
"Когда приступил к работе в "Торпедо", стал изучать документы — контракты, их сроки. И обратил внимание на то, что зимой при расторжении трудового соглашения Роман получил от "Торпедо" почти полтора миллиона рублей. На мой взгляд, это максимально дружелюбное расставание, согласны?" - приводит слова Лямина Sportbox.
В минувшем сезоне "Торпедо" заняло четвёртое место в турнирной таблице ФНЛ. В итоге клуб не смог подняться в РПЛ.
Спортивный директор "Торпедо" рассказал, сколько получил Шишкин за расторжение контракта
Спортивный директор московского "Торпедо" Максим Лямин рассказал об уходе из клуба защитника Романа Шишкина.
Фото: Sportbox
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