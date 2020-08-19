Его уличили в том, что он играл на тотализаторе. В итоге Баяна отстранили от футбольной деятельности на два года.
За аналогичное нарушение условно дисквалифицирован футболист "Коломны" Ефим Бойцов.
"Баян ставил на разные матчи, в том числе игры РПЛ. Но не на матчи "Чайки". Бойцов, признавший свою вину, на игры своей команды тоже не ставил. Но футбольным деятелям вообще нельзя ставить! Это запрещено и законом, и контрактами", - цитирует члена комитета РФС по этике Олега Созина "Чемпионат".
"Чайка" в настоящее время выступает в ФНЛ. Главный тренер клуба Магомед Адиев уже заявил, что поддерживает Баяна. Также наставник клуба из Песчанокопского пообещал, что "Чайка" будет отстаивать своих сотрудников.
Спортивного директора "Чайки" и игрока "Коломны" дисквалифицировали за ставки
РФС завершил расследование в отношении спортивного директора "Чайки" Олега Баяна.
Фото: Sportbox
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