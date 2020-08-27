Ранее у Игнашевича произошёл конфликт с болельщиками московского клуба. Они требовали, чтобы тренер ушёл со своего поста.
"С себя ответственности не снимаю. Бывает, что я ошибаюсь. Ошибаются и Гвардиола, и Моуринью. Придёт вместо меня Талалаев, Бородюк, Черчесов, Виктор Ганчаренко, ещё кто-то, и тоже будут ошибаться", - цитирует Игнашевича РИА "Новости".
Игнашевич: придут вместо меня Черчесов, Гончаренко, ещё кто-то, и тоже будут ошибаться
Главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич поделился мнением о собственной работе.
Фото: ТАСС
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