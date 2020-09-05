"Чертаново" дома проиграл "Текстильщику"

ФНЛ



7 тур



"Чертаново" - "Текстильщик" 0:1

В матче 7-го тура первенства ФНЛ "Текстильщик" одержал победу над "Чертаново".Встреча завершилась со счетом 1:0.: Бачинский, 50: Абаев, Редькович, Бартасевич, Кондаков, Молодняков, Герчиков (Левин, 65), Рудковский (Великородный, 73), Тюменцев, Мелехов (Пиняев, 46), Камышев, Савельев (Молчанов, 67): Смирнов, Губочкин, Обивалин, Фомин (Солодков, 46), Сидоров (Агеев, 65 (Батов, 84)), Горюшкин, Маричев (Мухаметзянов, 70), Сысуев, Романенко, Аппаев, Бачинский (Мосейчук, 67): Камышев, 11, Фомин, 28, Маричев, 38, Романенко, 55