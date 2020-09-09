Малых провёл рекордный 300 матч за "Оренбург"

Капитан "Оренбурга" Андрей Малых провёл 300 матч за клуб.

Фото: ФК "Оренбург"

Сегодняшний матч с "Шинником" стал для капитана нашей команды Андрея Малых рекордным юбилейным ТРЁХСОТЫМ в составе клуба! С 2010 года, на протяжении 11 лет Андрей неизменно защищает сине-белые цвета, пройдя с командой все дивизионы на профессиональном уровне! pic.twitter.com/5kzc1YisHG — ФК Оренбург (@fcorenburg) September 9, 2020

Юбилейный и рекордный матч пришёлся на игру 8-го тура ФНЛ с "Шинником" (3:0). "Оренбург" возглавляет турнирную таблицу с 22 очками.32-летний Малых выступает за "Оренбург" с 1 января 2010 года.