Калининградский клуб был сильнее 0:2.
Как сообщает источник, в "Балтике" играет лучший друг Кокорина — Алан Чочиев.
"Спартак-2" после восьми туров расположился на четвертой позиции ФНЛ с 16 очками. "Балтика" с 17 очками на строчку выше.
Источник: телеграм-канал Мутко Против
Братья Кокорины и Соболев посетили матч "Спартак-2" — "Балтика"
Нападающие "Спартака" Александр Соболев и Александр Кокорин, а также его брат Кирилл, посетили игру 8-го тура ФНЛ "Спартак" — "Балтика".
Фото: инстаграм Александра Кокорина
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