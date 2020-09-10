"Обсуждается удивительная шутка сммщиков Балтики. Мне тоже хочется высказаться.)
Я считаю, что в публичном пространстве недопустимых тем для шуток нет.
Они есть в простом общении, потому что сам факт личного общения - уже доверительность и подразумевает границы. То же - общение на работе с коллегами или, скажем, с учениками в школе: там группа объединена общим делом, и оно первично, многое может оказаться помехой.
А шутки о публично известном событии в публичном же пространстве все возможны и допустимы. Я в этом отношении Шарли-Эбдист.
Но!
И это самое главное.
Это не значит, что мы обязаны смеяться. Кто шутит, рискует выглядеть придурком. Вот эти ребята - ну да. Идиоты. Кристальные", - написал Уткин в своем телеграм-канале.
Через некоторое время "Балтика" удалила свой пост.
Напомним, что в немецкой клиники Шарите много дней находится Алексей Навальный, который, по официальной версии Германии, был отравлен ядом группы "Новичок".
Уткин: мне тоже хочется высказаться об удивительной шутке сммщиков "Балтики"
Известный журналист Василий Уткин прокомментировал ситуацию с удаленным постом "Балтики".
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