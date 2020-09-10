Уткин: мне тоже хочется высказаться об удивительной шутке сммщиков "Балтики"

Известный журналист Василий Уткин прокомментировал ситуацию с удаленным постом "Балтики".

"Обсуждается удивительная шутка сммщиков Балтики. Мне тоже хочется высказаться.)



Я считаю, что в публичном пространстве недопустимых тем для шуток нет.



Они есть в простом общении, потому что сам факт личного общения - уже доверительность и подразумевает границы. То же - общение на работе с коллегами или, скажем, с учениками в школе: там группа объединена общим делом, и оно первично, многое может оказаться помехой.



А шутки о публично известном событии в публичном же пространстве все возможны и допустимы. Я в этом отношении Шарли-Эбдист.



Но!



И это самое главное.



Это не значит, что мы обязаны смеяться. Кто шутит, рискует выглядеть придурком. Вот эти ребята - ну да. Идиоты. Кристальные", - написал Уткин в своем телеграм-канале.



Через некоторое время "Балтика" удалила свой пост.



Напомним, что в немецкой клиники Шарите много дней находится Алексей Навальный, который, по официальной версии Германии, был отравлен ядом группы "Новичок".