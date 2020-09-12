По информации источника, причиной этому может стать неудачный старт самарцев в первенстве Футбольной национальной лиги. В ближайших матчах с "Томью" и "Аланией" тренерский штаб во главе с Осинькиным должен набрать шесть очков, чтобы продлить себе кредит доверия.
Напомним, что перед "крыльями" поставлена задача выхода в РПЛ по итогам нынешнего первенства. После 8-и туров ФНЛ самарцы расположились на 9 строчке с 13 очками. Отметим, что "Крылья Советов" в последних матчах одержали 2 победы подряд. Следующая игра подопечных Осинькина состоится сегодня, 13 сентября, против "Томи".
Источник: "Чемпионат"
Осинькина могут уволить с поста главного тренера "Крыльев Советов"
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин может быть отправлен в отставку.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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