В настоящее время Тарханов возглавляет "Енисей". По словам тренера, он пока не разорвал контракт с красноярцами. Ранее сообщалось, что Тарханов станет новым главным тренером ЦСКА из Софии.
"Я в Болгарии пока ничего не подписал, контракт с "Енисеем" ещё не расторгнут. Мы просто обсуждаем варианты. Сейчас рано говорить о переходе в болгарский клуб. Сначала надо съездить и посмотреть команду", — цитирует Тарханова Sport24.
Тарханов: пока рано говорить о переходе в болгарский клуб
Российский специалист Александр Тарханов прояснил ситуацию с возможным переходом в один из боларских клубов.
Фото: ФК "Урал"
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