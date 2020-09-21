- Мы уже практически договорились, остались формальности. Контракт будет подписан на этой неделе? Хотелось бы, - цитирует Кержакова ТАСС.
В текущем сезоне ФНЛ "Томь" идёт на 21-м месте турнирной таблицы с двумя очками после десяти туров.
Ранее команду возглавлял Василий Баскаков. Накануне в "Томь" перешли нападающий Денис Давыдов и защитник Виталий Денисов.
Александр Кержаков может возглавить "Томь" до конца этой недели
Старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков может стать новым тренером "Томи" до конца этой недели.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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