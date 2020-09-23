Кержаков в ближайшее время должен возглавить "Томь", которая 7 сентября объявила о расторжении контракта с главным тренером Василием Баскаковым. Исполняющим обязанности главного тренера томской команды назначен Виктор Себелев.
В нынешнем сезоне ФНЛ "Томь" после 10-и туров занимает 21 место с двумя очками.
Источник: "Чемпионат"
Кержаков отработает в сборной Чемпионат Европы U-19, несмотря на договоренность с "Томью"
Александр Кержаков отработает старшим тренером юношеской сборной России элитный раунд чемпионата Европы U-19, а потом покинет команду.
Фото: sportsdaily.ru
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