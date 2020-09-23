Поединок завершился поражением московской команды со счетом 0:2.
К сожалению, мы не смогли ничего противопоставить хорошему, мастеровитому сопернику, не получилась у нас игра… Хочу извиниться за это поражение. Мы не смогли проявить сегодня свои лучшие качества", - цитирует Игнашевича пресс-служба ФНЛ.
Отметим, что в прошлом туре "Торпедо" на своем поле проиграло "Оренбургу" со счетом 1:2.
В текущем сезоне ФНЛ подопечные Игнашевича занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков.
Игнашевич извинился за второе подряд поражение "Торпедо"
Главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич подвел итог матча 11-го тура ФНЛ с "Нижним Новгородом".
Фото: ТАСС
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