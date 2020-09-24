Александр Кержаков стал главным тренером "Томи". Между 37-летним специалистом и клубом заключено соглашение сроком до конца сезона.
Это первый клуб в самостоятельной тренерской карьере лучшего бомбардира сборной России. Ранее он тренировал юношескую национальную команду.
После 11 туров чемпионата Футбольной национальной лиги "Томь" занимает предпоследнее 21 место, в 11 матчах команда набрала 3 очка и не одержала ни одной победы. Отставание от зоны спасения составляет 8 очков.
Источник: "ФК "Томь"
"Томь" объявила о назначении Александра Кержакова главным тренером
Экс-тренер юношеской сборной России Александр Кержаков возглавил "Томь".
Фото: РФС
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