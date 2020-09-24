Кержаков добивался смягчения условий выплаты алиментов. Они судятся с бывшей супругой много лет, а долг по выплатам перевалил за 15 млн рублей. Около года ему было запрещено выезжать за границу, но на одном из заседаний с него сняли подобные ограничения, а также позволили заплатить в рассрочку оставшийся долг в девять миллионов, пять из которых — неустойка.
— Добровольно он по-прежнему ничего не платит, деньги удерживаются из заработной платы в Российском футбольном союзе. В последний год — это примерно 70-80 тысяч рублей в месяц, 1/6 от доходов, — рассказал адвокат бывшей жены футболиста в интервью "Cтархит".
От брака, у Марии и Александра дочь Дарья.
Кержаков добился смягчения условий выплаты алиментов бывшей жене
Новый наставник "Томи" Александр Кержаков выиграл суд по алиментам у бывшей жены Марии.
Фото: ФК "Зенит"
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