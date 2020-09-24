— Главного тренера выбирал наш президент и губернатор Томской области — Сергей Жвачкин. Это его креатура, — рассказала Смирнова в интервью "Чемпионату".
Смирнова добавила, что главная задача перед Кержаковым — сохранить клубу прописку в ФНЛ, так как после 11 туров у команды всего лишь два очка и предпоследнее место в таблице.
Гендиректор "Томи": Кержакова выбирал наш президент и губернатор Томской области
Генеральный директор "Томи" Татьяна Смирнова рассказала, чьей идеей было пригласить на пост наставника клуба Александра Кержакова.
Фото: Александр Казаков/Известия
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