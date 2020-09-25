В него вошли Владимир Казаков и Руслан Аджинджал. Виктор Себелев и Александр Подшивалов продолжат работу на своих должностях.
Аджинджал известен по выступлениям за "Терек", "Крылья Советов" и "Краснодар". Казаков выступал за "Локомотив" (Нижний Новгород), московское "Торпедо" и "Луч-Энергию".
После 11-и туров "Томь" с 3 очками занимает 21 место в первенстве Футбольной национальной лиги. 27 сентября томский клуб проведет домашний матч против "Шинника".
Источник: пресс-служба "Томи"
Аджинджал и Казаков вошли в тренерский штаб Кержакова в "Томи"
Новый главный тренер "Томи" Александр Кержаков сформировал свой штаб.
Фото: ФК "Краснодар"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!