По информации источника, несколько недель назад Парфенов мог стать главным тренером самарской команды с зарплатой около 1,5 млн рублей в месяц.
Отмечается, что руководство "Крыльев" недовольно работой нынешнего главного тренера Игоря Осинькина. Перед самарцами стоит задача вернуться в РПЛ по итогам нынешнего чемпионата.
Осинькин возглавил "Крылья Советов" в 2020 году. После 12-и туров самарцы с 23 очками занимают 5 место в Футбольной национальной лиге. Следующий матч "Крылья" проведут на выезде с "Динамо" из Ставрополя. Встреча начнется в 30 сентября в 19:00 по Москве.
Источник: Sport24
Парфенов отклонил предложение возглавить "Крылья Советов"
Бывший главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов отказался возглавить "Крылья Советов".
Фото: РПЛ
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