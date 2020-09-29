Шахов выставлен на трансфер, поэтому мы решили его поберечь, — рассказал президент клуба Василий Еремякин в интервью Metaratings.
В текущем сезоне Шахов провёл лишь два матча в ФНЛ. В прошлом сезоне на счету защитника было 18 матчей в РПЛ.
Transfermarkt оценивает 29-летнего футболиста в 650 тысяч евро.
"Оренбург" выставил Шахова на трансфер
Защитник "Оренбурга" Виталий Шахов покинет команду.
Фото: Дарья Исаева/"СЭ"
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