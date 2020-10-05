КДК РФС присудил техническое поражение со счетом 0:3 "Туапсе" в матче 23 тура группы 1 (Юг) ПФЛ "Туапсе" - "СКА Ростов". Встреча состоялась 21 сентября и закончилась вничью 1:1, со стороны хозяев в ней приняли участие незаявленные футболисты.
Клуб оштрафован на 50 тысяч рублей за неправомерное участие игроков, а также а 150 тысяч рублей за нарушение санитарного регламента. Главный тренер "Туапсе" Сергей Леженцев отстранен на один год от любой футбольной деятельности.
В турнирной таблице группы 1 (Юг) ПФЛ "Туапсе" занимает последнее 17 место. После технического поражения от "СКА Ростов" у клуба осталось 0 набранных очков.
Тренер "Туапсе" Леженцев отстранен от футбола на один год
Главный тренер клуба ПФЛ "Туапсе" получил годовую дисквалификацию за участие в игре неоформленных футболистов.
Фото: РФС
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