Московское "Торпедо" проводит второй сезон под руководством Сергея Игнашевича. В турнирной таблице Футбольной национальной лиги клуб занимает текущее 7 место, набрав 22 очка после 13 матчей. В прошлом сезоне, который в ФНЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса, "Торпедо" набрало 53 очка в 27 встречах и заняло четвертое место, лишь на 1 очко отстав от вышедших в РПЛ "Химок".
Владелец "Торпедо" Роман Авдеев поделился мнением о работе главного тренера Игнашевича.
- Я уже говорил, что до конца сезона главным тренером "Торпедо" будет Игнашевич. Точка. Всегда можно с максималистской позиции сказать, что можно было бы лучше там, сям, здесь что-то сделать. Проще всего так говорить. Я, в целом, понимаю проблему и вижу сложности, но объективно надо говорить — ситуация не такая драматическая, - цитирует слова Авдеева Sport24.
Владелец "Торпедо" Авдеев: до конца сезона главным тренером команды будет Игнашевич. Точка
Владелец московского "Торпедо" Роман Авдеев прокомментировал работу главного тренера своей команды Сергея Игнашевича.
Фото: Спорт-Экспресс
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!