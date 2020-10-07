Владелец "Торпедо" Авдеев: то, что я поставил задачу выйти в РПЛ - правда

Владелец московского "Торпедо" Роман Авдеев подтвердил, что задачей команды является выход в РПЛ.
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Московское "Торпедо" занимает 7 место в турнирной таблице ФНЛ, на счету клуба 22 очка после 13 матчей. От четвертого места, позволяющего побороться за путевку в Премьер-лигу через стыковые матчи, "автозаводцы" отстают на 4 очка; от второго, позволяющего попасть в РПЛ напрямую - на 6 очков.

Владелец "Торпедо" Роман Авдеев подтвердил, что задачей его клуба является выход в Российскую премьер-лигу.

- Информация, что я поставил задачу команде выйти в РПЛ - это правда? Да, - передает слова Авдеева Sport24.

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Теги: Торпедо Авдеев
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