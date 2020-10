View this post on Instagram

Удачи, Илья! Нападающий Илья Белоус покинул «Чайку». ? Футбольный клуб «Чайка» и нападающий Илья Белоус расторгли договор по соглашению сторон. ? Белоус перешел в «Чайку» 22 февраля 2019 года. За время в клубе форвард забил 7 голов в 42 матчах. В сезоне 2018/2019 в составе команды Илья стал победителем зоны «Юг» Профессиональной футбольной Лиги. ? – Хочу поблагодарить болельщиков футбольного клуба «Чайка» за то, как они меня приняли, как поддерживали наш клуб и продолжают это делать, – сказал Белоус. – Еще хочу сказать спасибо руководству, администрации и тренерскому штабу за время, которое я провел в команде. За то, что помогли мне развиться, как футболисту. Футболистам хочу пожелать побольше побед и обойтись без травм. Жалко, что не выполнил поставленные перед собой цели. Важно, что удалось выиграть золотые медали. В любом случае, у меня останутся только теплые воспоминания. ? Футбольный клуб «Чайка» благодарит Илью за работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере!