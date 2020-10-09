Белоус покинул "Чайку"

"Чайка" объявила об уходе из клуба нападающего Ильи Белоуса.
View this post on Instagram

Удачи, Илья! Нападающий Илья Белоус покинул «Чайку». ? Футбольный клуб «Чайка» и нападающий Илья Белоус расторгли договор по соглашению сторон. ? Белоус перешел в «Чайку» 22 февраля 2019 года. За время в клубе форвард забил 7 голов в 42 матчах. В сезоне 2018/2019 в составе команды Илья стал победителем зоны «Юг» Профессиональной футбольной Лиги. ? – Хочу поблагодарить болельщиков футбольного клуба «Чайка» за то, как они меня приняли, как поддерживали наш клуб и продолжают это делать, – сказал Белоус. – Еще хочу сказать спасибо руководству, администрации и тренерскому штабу за время, которое я провел в команде. За то, что помогли мне развиться, как футболисту. Футболистам хочу пожелать побольше побед и обойтись без травм. Жалко, что не выполнил поставленные перед собой цели. Важно, что удалось выиграть золотые медали. В любом случае, у меня останутся только теплые воспоминания. ? Футбольный клуб «Чайка» благодарит Илью за работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере!

A post shared by FC Chayka / ФК Чаи?ка (@chaykafc) on



Соглашение было расторгнуто по соглашению сторон.

Белоус перешел в "Чайку" в феврале 2019 года. С тех пор он отыграла за команду из Песчанокопского 42 матча и забил 7 мячей.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Российские трансферы Чайка Белоус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Сборная России проводит тренировку без Фернандеса, но с Сафоновым
Карпин: Кульков был молчаливым, скромным и работящим футболистом 1
В "Манчестер Сити" подтвердили, что у них есть деньги на трансфер Месси
Шмурнов: Мозес для РПЛ — очень сильный игрок
Черданцев объяснил, почему возможный переход Мозеса в "Спартак" — странный трансфер 2
Слуцкий: для нашей молодой команды будет интересно сыграть с таким статусным соперником, как "Краснодар"
Полузащитник "Марселя" отклонил предложение "Зенита" 4
"Ужас, нет слов. Мы много времени проводили вместе". Мостовой — о смерти Кулькова 1
Федун отреагировал на смерть Кулькова
Чалов: эйфории нет, впереди самый важный матч
У Сафонова есть шанс поехать №1 на взрослый Евро. Надо тащить на тренировках сборной и в Лиге чемпионов 4
Источник: "Спартак" в ближайшее время подпишет Мозеса
Умер Василий Кульков 29
У Марио Фернандса подозрение на коронавирус 10
Белоус покинул "Чайку"
Евсеев: человеке на четвертом слезы пошли 1
Аршавин: Черчесов опоздал ровно на год с приглашением Сафонова 5
Неймар побил рекорд Месси
"Лион" объявил о переходе Де Шильо
Источник: "Тамбов" подпишет украинца Шахова
Суарес: меня хотели убрать от Месси
Манджукич может стать игроком "Марселя". Ранее игроком интересовался "Локомотив"
Арьяс получил серьезную травму в матче за сборную Колумбии 1
Евсеев: по выплате зарплаты за оставшиеся месяцы контракта все остались довольны
Бразилия разгромила Боливию в отборе ЧМ-2022
Сорокин продолжит карьеру в Сербии
"Сочи" близок к подписанию Дуганджича
Приглашаем подписаться на канал "Футбол России" в Яндекс.Дзен!
Смена лидера, возвращение русского Месси и второй хет-трик Сергеева. Обзор 14-го тура ФНЛ 2
Мозес прошёл первое из двух обследований перед трансфером в "Спартак" 6
Все новости
-