Белоус покинул "Чайку"

"Чайка" объявила об уходе из клуба нападающего Ильи Белоуса.

Соглашение было расторгнуто по соглашению сторон.Белоус перешел в "Чайку" в феврале 2019 года. С тех пор он отыграла за команду из Песчанокопского 42 матча и забил 7 мячей.