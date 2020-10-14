Защитник Бычков покинул "Томь"

"Томь" сообщила о расторжении контракта с защитником Андреем Бычковым.

?Андрей Бычков покинул «Томь»



Контракт с центральным защитником расторгнут по обоюдному согласию сторон. Всего за «Томь» он провел 7 матчей, получил 1 желтую и 1 красную карточки.



Желаем Андрею здоровья и удачи в дальнейшей карьере! ? pic.twitter.com/ozJd9da57N — ФК «Томь» Томск (@fctomtomsk) October 15, 2020

32-летний центральный защитник "Томи" Андрей Бычков расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон.В команду из Томска Бычков перешел из "Чайки" в июле 2020 года в качестве свободного агента. За "Томь" защитник сыграл 7 матчей, в которых получил одну желтую и одну прямую красную карточку.