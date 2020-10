Экс-игрок "Локомотива" Пейчинович подписал контракт с "Факелом"

View this post on Instagram

Добродошли, Немања! ? 15 октября контракт с «Факелом» подписал сербскии? защитник Неманья Пеи?чинович. 32-летнии? футболист имеет опыт выступлении? в молоде?жнои? и национальнои? сборных Сербии. России?ским любителям футбола известен по выступлениям в составе московского «Локомотива» в течение четыре?х сезонов (2014/15-2017/18). В 2020 году выступал в сербском клубе «Вождовац» (Белград, Сербия). Неманья Пеи?чинович ? - Очень хотел вернуться в Россию, где уже играл ранее - четыре сезона прове?л в московском «Локомотиве». Когда поступило предложение от «Факела», с радостью принял его. Благодарен руководству клуба за предоставленную возможность выступать за воронежскую команду. Сделаю все?, чтобы «Факел» прогрессировал и двигался вверх по турнирнои? таблице. ?#Пеи?чинович Неманья ?Защитник ?Родился 4 ноября 1987 года в г. Крагуевац (Сербия). ?Воспитанник школы ФК «Рад» (Белград, Сербия). ?Рост - 184 см, вес - 71 кг. Выступал в составе молоде?жнои? сборнои? Сербии (U-21) (семь матчеи?, один забитыи? мяч); национальнои? сборнои? Сербии (три матча). Чемпион России (2017/18); дважды обладатель Кубка России (2014/15, 2016/17). ?На нелюбительском уровне выступал в командах: ?«Рад» (Белград, Сербия) – 2005-2007, 2008-2010; ?«ОФК» (Белград, Сербия) – 2007; ?«Црвена Звезда» (Белград, Сербия) – 2009; ?«Герта» (Берлин, Германия) – 2009-2010; ?«Ницца» (Ницца, Франция) – 2010/11-2013/14; ?«Локомотив» (Москва) – 2014/15-2017/18; ?«Чаньчунь Ятаи?» (ЧаньЧунь, Цзилинь, Китаи?) – 2018; ?«Вождовац» (Белград, Сербия) – 2020. Добро пожаловать в «Факел»! ?? #ФакелВоронеж #огоньтвоейдуши