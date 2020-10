View this post on Instagram

Welcome, Sodiq! Состав нашеи? команды пополнил центральныи? защитник Содик Рашид. 20-летнии? нигериец перешел в «Аланию» из датского клуба «Фремад Амагер». Контракт с Содиком подписан на три года. В «Алании» он будет выступать под 12-м номером. Welcome to Vladikavkaz, Sodiq! See you soon ??? #МыАлания