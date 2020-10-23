Это связано с задолженностью клуба перед игроками за сезон 2018/19. Речь идёт о Дмитрии Торбинском, Дмитрии Ятченко, Алексее Грицаенко и Павле Комолове.
РФС удовлетворил требования игроков о взыскании с клуба задолженностей.
После 16 туров "Енисей" идёт на 10-м месте с 23 очками.
Источник: пресс-служба клуба.
"Енисею" запретили регистрацию игроков
Палата РФС по разрешению споров наложила на "Енисей" запрет на регистрацию футболистов.
Фото: РФС
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