"Енисею" запретили регистрацию игроков

Палата РФС по разрешению споров наложила на "Енисей" запрет на регистрацию футболистов.

Фото: РФС

Это связано с задолженностью клуба перед игроками за сезон 2018/19. Речь идёт о Дмитрии Торбинском, Дмитрии Ятченко, Алексее Грицаенко и Павле Комолове.



РФС удовлетворил требования игроков о взыскании с клуба задолженностей.



После 16 туров "Енисей" идёт на 10-м месте с 23 очками.



Источник: пресс-служба клуба.