— Сергей Николаевич произнес заряжающую речь. Что именно — пусть останется внутри команды, но он встряхнул. Впрочем, это так всегда бывает, когда приходит новый главный тренер, — рассказал Безлихотнов в интервью Sportbox.
Эта победа позволила "СКА-Хабаровску" прервать серию без побед в ФНЛ, которая составляла восемь матчей.
Для Юрана это первая игра у руля хабаровской команды. В прошлом сезоне специалист возглавлял "Химки", с которыми поднялся в РПЛ и вышел в финал Кубка России.
Безлихотнов: Юран произнес заряжающую речь
Полузащитник "СКА-Хабаровск" Никита Безлихотнов прокомментировал влияние наставника Сергея Юрана на победу над "Чертаново" (2:0).
Фото: Константин Рыбин/РПЛ
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