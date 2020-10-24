— Если будет шанс, то почему нет? Но это нереально, потому что в России много молодых игроков. Я взял гражданство России для того, чтобы была возможность жить здесь после окончания спортивной карьеры, — рассказал футболист в интервью Sport24.
32-летний Пейчинович получил российское гражданство. Он добавил, что уже заигран за сборную Сербии, но по новым правилам FIFA игрок имеет право сменить сборную, если за первую национальную команду он не играл более трёх лет.
Пейчинович не против выступать за сборную России
Защитник "Факела" Неманья Пейчинович ответил, готов ли выступать за сборную России.
Фото: ФК "Локомотив"
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