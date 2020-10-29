Игрок "Крыльев" Чернов: наша цель – первое место и возвращение в РПЛ, другой результат будет провальным

Защитник "Крыльев Советов" Никита Чернов рассказал о цели команды на нынешний сезон ФНЛ.
Фото: ФК "Крылья Советов"
После 18-и туров самарский клуб возглавляет турнирную таблицу Футбольной национальной лиги, набрав 39 очков.

"Про первое место пока рано говорить. Конечно, это приятно. На старте чемпионата, когда мы были внизу турнирной таблицы, все в команде хотели только одного — быть первыми. Весь коллектив сейчас трудится ради одной цели — первое место и возвращение в РПЛ. Другой результат для нас будет провальным", - приводит слова футболиста "Чемпионат".

В следующем туре "Крылья Советов" проведут гостевой матч против московского "Торпедо", занимающего 3-е место в ФНЛ. Начало встречи - в 17:00 по Москве.

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Теги: Чернов Крылья Советов ФНЛ
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