"Чайка" направила запрос в ЭСК РФС по работе Турбина в матче с "Чертаново"

Руководство "Чайки" направило запрос в судейскую комиссию РФС по работе арбитра Евгения Турбина на матче 18-го тура ФНЛ с "Чертаново" (2:1).

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

В команде вызвали вопросы некоторые судейские решения Турбина. Гендиректор "Чайки" Максим Пономарев заявил, что клуб требует к себе уважительного отношения со стороны арбитра."Чайка" после 18-и туров имеет в своем активе 26 очков и занимает 11-е место в первенстве Футбольной национальной лиги. 1 ноября команда из Песчанокопского встретится с "Томью", которую возглавляет Александр Кержаков.Источник: официальный сайт ФК "Чайка"