В команде вызвали вопросы некоторые судейские решения Турбина. Гендиректор "Чайки" Максим Пономарев заявил, что клуб требует к себе уважительного отношения со стороны арбитра.
ФК "Чайка" обратил внимание на странное судейство Турбина в матче ФНЛ (видео).
"Чайка" после 18-и туров имеет в своем активе 26 очков и занимает 11-е место в первенстве Футбольной национальной лиги. 1 ноября команда из Песчанокопского встретится с "Томью", которую возглавляет Александр Кержаков.
Источник: официальный сайт ФК "Чайка"
"Чайка" направила запрос в ЭСК РФС по работе Турбина в матче с "Чертаново"
Руководство "Чайки" направило запрос в судейскую комиссию РФС по работе арбитра Евгения Турбина на матче 18-го тура ФНЛ с "Чертаново" (2:1).
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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