Игнашевич - лучший тренер октября в ФНЛ по версии лиги

Сергей Игнашевич – лучший тренер Олимп-ФНЛ в октябре по версии Футбольный Национальной Лиги!



«Торпедо» во второй месяц осени одержало шесть побед в шести турах, поднявшись с 9-го места на 3-е.



Поздравляем Сергея Николаевича и его тренерский штаб с этим успехом! pic.twitter.com/OIsWkZk86n — ФНЛ (@FNLeague) November 4, 2020

Футбольгая национальная лига признала наставника "Торпедо" Сергея Игнашевича лучшим тренером по итогам октября."Автозаводцы" одержали в течение месяца 6 побед в 6 встречах и взлетели в турнирной таблице с девятого места на третье.