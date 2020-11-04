Игнашевич - лучший тренер октября в ФНЛ по версии лиги

Главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич признан ФНЛ лучшим тренером месяца по итогам октября.

Футбольгая национальная лига признала наставника "Торпедо" Сергея Игнашевича лучшим тренером по итогам октября.

"Автозаводцы" одержали в течение месяца 6 побед в 6 встречах и взлетели в турнирной таблице с девятого места на третье.

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Теги: Торпедо Игнашевич
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