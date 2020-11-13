Сообщается, что кроме Фетисова, "Крылья Советов" распустят весь состав совета директоров клуба.
Ранее была информация, что в клубе проходили обыски, которые связаны с прежней деятельностью клуба.
В текущем сезоне ФНЛ "Крылья Советов" занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 43 очка после 21 тура.
Источник: "Чемпионат"
Источник: "Крылья Советов" распустят совет директоров
Глава совета директоров "Крыльев Советов" Александр Фетисов покинет свой пост.
Фото: 1fnl.ru
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