Источник: "Крылья Советов" распустят совет директоров

Глава совета директоров "Крыльев Советов" Александр Фетисов покинет свой пост.
Фото: 1fnl.ru
Сообщается, что кроме Фетисова, "Крылья Советов" распустят весь состав совета директоров клуба.

Ранее была информация, что в клубе проходили обыски, которые связаны с прежней деятельностью клуба.

В текущем сезоне ФНЛ "Крылья Советов" занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 43 очка после 21 тура.

Источник: "Чемпионат"

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Теги: Крылья Советов
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