"СКА-Хабаровск" обыграл "Текстильщик" благодаря голу Базелюка

В матче 22 тура Футбольной национальной лиги "СКА-Хабаровск" на своем поле победил "Текстильщик" со счетом 1:0.

Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Встреча 22 тура ФНЛ между "СКА-Хабаровском" и ивановским "Текстильщиком" закончилась победой хабаровчан со счетом 1:0. Единственный гол забил на 24 минуте матча нападающий хозяев Константин Базелюк.



"СКА-Хабаровск" набрал 34 очка и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, "Текстильщик" с 25 очками находится на 15 позиции, опережая зону вылета на 6 очков.





ФНЛ



22 тур



СКА-Хабаровск - Текстильщик 1:0 (1:0)



Гол: Базелюк, 24