"Крылья Советов" победили в Хабаровске и вышли на второе место в ФНЛ, арбитры матча не засчитали 3 гола

Встреча 23 тура Футбольной национальной лиги "СКА-Хабаровск" - "Крылья Советов" завершилась победой гостей со счетом 1:0.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Крылья Советов" одержали минимальную победу в выездном матче против "СКА-Хабаровска" - 1:0. Единственный засчитанный гол в этой встрече на 13 минуте забил нападающий гостей Егор Голенков с передачи Дмитрия Кабутова. Еще три влетевших в сетку мяча не были засчитаны арбитрами - два из них были забиты хозяевами поля (в одном случае был определен офсайд, во втором - нарушение правил), один игроками "Крыльев" (офсайд).

Эта победа вывела самарский клуб на промежуточное второе место в ФНЛ - у "Крыльев Советов" 49 очков после 23 матчей, и они как минимум на несколько часов обошли в турнирной таблице "Оренбург" (47очков) и московское "Торпедо" (46 очков). У лидера лиги "Нижнего Новгорода" 51 очко после 22 матчей. "СКА-Хабаровск" с 34 очками остался на восьмом месте, но может потерять несколько позиций по итогам 23 тура.


ФНЛ

23 тур

СКА-Хабаровск – Крылья Советов 0:1 (0:1)

Гол: Голенков, 13

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Теги: СКА-Хабаровск Крылья Советов
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