Дренте - о выступлениях за "Аланию": водка была у игроков даже в автобусе. Это же Россия

Нидерландский полузащитник Ройстон Дренте поделился воспоминаниями о выступлениях за "Аланию".

Фото: ФК "Алания"

"Эти парни так сильно хотели меня подписать, что явились в мой магазин одежды специально за мной. Я тогда поправился на несколько фунтов и сказал им, что не заинтересован в переходе. Но они возвращались пять раз. Наконец, я сказал им, что приму предложение. Затем я подписал с ними контракт.



Владикавказ нельзя назвать идеальным местом. Это был своего рода разбитый город. Это было не лучшее место для жизни, даже если у меня было много денег.



Водка? Мы пили иногда, да. Водка была просто основным продуктом там. Даже в автобусе у игроков была водка. Это же Россия. Вы же знаете, верно?" - рассказал Дренте.



Напомним, что нидерландец выступал за "Аланию" всего полгода в 2013 году. Он успел сыграть за команду 6 матчей и забить 3 гола.



Источник: rijnmond.nl