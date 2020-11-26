Дренте - о выступлениях за "Аланию": водка была у игроков даже в автобусе. Это же Россия

Нидерландский полузащитник Ройстон Дренте поделился воспоминаниями о выступлениях за "Аланию".
Фото: ФК "Алания"
"Эти парни так сильно хотели меня подписать, что явились в мой магазин одежды специально за мной. Я тогда поправился на несколько фунтов и сказал им, что не заинтересован в переходе. Но они возвращались пять раз. Наконец, я сказал им, что приму предложение. Затем я подписал с ними контракт.

Владикавказ нельзя назвать идеальным местом. Это был своего рода разбитый город. Это было не лучшее место для жизни, даже если у меня было много денег.

Водка? Мы пили иногда, да. Водка была просто основным продуктом там. Даже в автобусе у игроков была водка. Это же Россия. Вы же знаете, верно?" - рассказал Дренте.

Напомним, что нидерландец выступал за "Аланию" всего полгода в 2013 году. Он успел сыграть за команду 6 матчей и забить 3 гола.

Источник: rijnmond.nl

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Дренте Алания
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Макгрегор: покойся с миром, Диего
Клубы Италии и Испании проявляют интерес к защитнику "Локомотива" Мурило 1
Дренте - о выступлениях за "Аланию": водка была у игроков даже в автобусе. Это же Россия 9
Фоторепортаж с тренировки "Сочи" перед матчем с "Уралом"
Маммана: Марадона - самый легендарный футболист за всю историю футбола 2
Адвокат Марадоны: скорая помощь ехала полтора часа
Журналист Егоров: уход Газизова – вопрос времени. Ключевые решения в "Спартаке" будут принимать Федун, Зарема и Попов 11
Пресс-секретарь "Карабаха", призывавший убивать армян, пожизненно отстранен от футбольной деятельности 2
Гильерме попал в команду недели Лиги чемпионов 4
Экс-форвард "Зенита" Лазович мог стать помощником Николича в "Локомотиве"
Полиция применила силу к фанатам во время прощания с Марадоной
Эджуке: российские команды действуют в основном от обороны, "паркуют автобус" 2
Источник: Газизов может покинуть "Спартак" в ближайшее время 18
Источник: Гинер лично писал заявление ЦСКА с критикой в адрес Черчесова 3
Нойер побил рекорд Роналду в Лиге чемпионов
Комиссия РФС признала ошибку Карасева при назначении пенальти в ворота "Зенита" в матче с "Ахматом" 13
Зидан: смерть Марадоны - большая потеря для футбола
Матчи 16 тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Марадоне
РФС намерен разрешить конфликт Черчесова с клубами 7
Дзюба: обсудили с Черчесовым нашу ситуацию. Он меня вдобавок ко всему еще и пожурил по-отечески 17
Соболев рассказал о ситуации с травмой в сборной 5
Соболев: через три-четыре недели смогу уже играть 3
ЦСКА - "Фейеноорд". Где смотреть матч онлайн 26 ноября 2020
Источник: РФС не планирует увольнять Черчесова 15
Карпин - о Марадоне: покойся с миром, величайший
Официально: Попов - спортивный директор "Спартака"
Тело Марадоны доставили в президентский дворец в столице Аргентины
Сборная России потеряла пять позиций в рейтинге ФИФА 4
Источник: РФС может отправить Черчесова в отставку и назначить Бердыева 28
Канчельскис - о Марадоне: он творил такие шедевры, которых не делали ни Месси, ни Роналду, ни Пеле
Все новости
-