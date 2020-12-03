Участникам объединения, поддерживающим футбольный клуб "Иртыш", выступающий в Футбольной национальной лиге, запретили их деятельность.
Как заявил старший помощник прокурора Омской области Дмитрия Павленко, участники организации, в том числе несовершеннолетние, неоднократно привлекались к административной и уголовной ответственности за правонарушения и преступления экстремисткой направленности.
"Иртыш" по итогам 25 туров ФНЛ расположился на 18-й строчке турнирной таблицы, набрав 24 очка. На данный момент команда имеет 3-матчевую победную серию. 5 декабря в заключительном своем матче календарного года "Иртыш" будет принимать на своем поле брянское "Динамо".
Источник: "Коммерческие вести"
Омский суд признал объединение футбольных фанатов "Иртыша" экстремистской организацией
Центральный районный суд Омска признал объединение футбольных фанатов "Иртыш Ultras" экстремистской организацией.
Фото: ФК "Иртыш"
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