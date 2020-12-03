Глава Самарского региона Дмитрий Азаров сообщил, что в "Крыльях Советов" полностью изменится состав совета директоров с включением в него представителей бизнеса и финансовых кругов.
- В совет директоров, прежде всего, войдут эксперты высокого уровня. Будем внедрять бизнес-управление в клубе. Подпитка бюджетными деньгами команду расслабляла. Впредь жесткий контроль финансирования - жить будут "Крылья" по средствам, как живут клубы во всем мире, это, безусловно, будет мотивировать на дальнейшие победы, - рассказал губернатор в эфире телеканала "Россия 24".
Также Азаров сообщил, что есть внебюджетные инвесторы, готовые вложить средства в команду, однако заверил и в предоставлении господдержки, если "Крылья Советов" покажут хорошие результаты. Конкретных сроков перемен в клубе губернатор не назвал, но сообщил, что они начнутся в ближайшее время.
После 25 сыгранных туров Футбольной национальной лиги самарские "Крылья Советов" занимают 4 строчку в турнирной таблице с 52 очками и ведут борьбу за прямую путевку в РПЛ. Отставание от идущих выше московского "Торпедо" и "Оренбурга" составляет всего 1 очко.
Губернатор Самарской области: впредь "Крылья Советов" будут жить по средствам
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о предстоящих реформах в структуре "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"
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