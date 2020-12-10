Юран: иногда у меня в раздевалке летают и стулья. Надеюсь, в Хабаровске до этого не дойдет

Главный тренер "СКА-Хабаровска" Сергей Юран рассказал о том, как создает настрой своим игрокам.

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- Криком, уговорами или бонусами создается нужный настрой? Ну, бонусы я всегда отодвигал на второй план. А так, иногда у меня в раздевалке летают и стулья. Правда, в Хабаровске пока до этого не дошло, и я надеюсь, что не дойдет (смеется). Я всегда и накануне матча объясняю футболистам, как надо сыграть и с каким настроем выйти. Иногда и на высоких тонах проходит объяснение, иногда и по-доброму, - рассказал Юран в эфире радиостанции "Восток России".



"СКА-Хабаровск" занимает седьмое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, у команды Сергея Юрана 40 очков после 26 сыгранных матчей. Из них непосредственно под руководством Юрана красно-синие провели 10 встреч, в которых набрали 22 очка. Также хабаровчане одержали победу в матче Кубка России над казанским "Рубином" (1:0) и стали одной из двух команд ФНЛ, которые сумели выйти из группового раунда Кубка в 1/8 финала.