РФС: матч "Чайка" - "Армавир" имел договорной характер

КДК РФС вынес решение по матчу 1/32 финала Кубка России сезона 2018/2019 между "Чайкой" и "Армавиром" (2:0).

Фото: ФНЛ

Как сообщается, был установлен факт сговора между арбитром того матча Максимом Матюниным и руководства футбольного клуба "Чайка".



Судейство Матюнина признано предвзятым. Он пожизненно отстранен от футбольной деятельности.



Аналогичное наказание получил и Олег Баян. На момент проведения матча Баян был исполнительным директором "Чайки".



Песчанокопской "Чайке" в этом матче Кубка России присуждено техническое поражение со счетом 0:3.



Глава КДК Артур Григорьянц заявил, что после матча Максим Матюнин получил деньги от Олега Баяна.



Источник: официальный сайт РФС