Как сообщается, был установлен факт сговора между арбитром того матча Максимом Матюниным и руководства футбольного клуба "Чайка".
Судейство Матюнина признано предвзятым. Он пожизненно отстранен от футбольной деятельности.
Аналогичное наказание получил и Олег Баян. На момент проведения матча Баян был исполнительным директором "Чайки".
Песчанокопской "Чайке" в этом матче Кубка России присуждено техническое поражение со счетом 0:3.
Глава КДК Артур Григорьянц заявил, что после матча Максим Матюнин получил деньги от Олега Баяна.
Источник: официальный сайт РФС
РФС: матч "Чайка" - "Армавир" имел договорной характер
КДК РФС вынес решение по матчу 1/32 финала Кубка России сезона 2018/2019 между "Чайкой" и "Армавиром" (2:0).
Фото: ФНЛ
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