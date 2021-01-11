"Я все-таки приняла решение не участвовать в этих выборах. Отказалась от этой идеи", - сказала Смородская.
Ольга Смородская занимала пост президента "Локомотива" с 2010 по август 2016 года.
Избрание нового президента ФНЛ должны состояться 25 февраля.
Источник: "СЭ"
Смородская отказалась участвовать в выборах президента ФНЛ
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская приняла решение не участвовать в выборах президента ФНЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
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